Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı
Forbes dergisi, “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini yayımladı. Farklı kıtalardan ve ülkelerden köylerin yer aldığı listede Türkiye’yi yalnızca Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Köyü temsil etti. Ortahisar, listede 40. sırada kendine yer buldu.
Forbes’in hazırladığı sıralamada listenin ilk sırasında İngiltere’nin Bibury Köyü yer alırken, Avusturya’dan Hallstatt, Norveç’ten Reine ve Hollanda’dan Giethoorn ilk 10’da yer alan diğer köyler arasında bulundu. Listeye; Faroe Adaları’ndan Gásadalur, Yunanistan’dan Oia, Hollanda’dan Bourtange, Karadağ’dan Kotor, Japonya’dan Shirakawa-go ve Filipinler’den Batad da girdi.
ORTAHİSAR KAPADOKYA'NIN İNCİSİ
Ortahisar Köyü hakkında değerlendirmelerde bulunan seyahat uzmanları, bölgeyi “Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi” olarak tanımladı. Uzmanlar, taş sokaklardan, kayısı tezgahlarından ve incir ağaçlarının gölgesindeki çay bahçelerinden geçerken, yerel halkın lale şeklindeki bardaklarla çay içip hikayeler paylaştığını aktardı. Ayrıca, gün doğumunda Hallacdere Vadisi’nin sivri kayalarının üzerinden süzülen balonların bölgeye ayrı bir güzellik kattığı vurgulandı. Etnografya Müzesi’nin ziyaret edilmesi de tavsiye edildi.
DÜNYANIN EN GÜZEL 10 KÖYÜ AÇIKLANDI
Listedeki ilk on köy şöyle sıralandı:
Bibury, İngiltere
Hallstatt, Avusturya
Reine, Norveç
Giethoorn, Hollanda
Gásadalur, Faroe Adaları
Oia, Yunanistan
Bourtange, Hollanda
Kotor, Karadağ
Shirakawa-go, Japonya
Batad, Filipinler
Kaynak: Haber Merkezi