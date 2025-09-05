Dünyanın En Güzel Köyleri Belli Oldu: Türkiye'den O Köy Listeye Adını Yazdırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Forbes’in hazırladığı sıralamada listenin ilk sırasında İngiltere’nin Bibury Köyü yer alırken, Avusturya’dan Hallstatt, Norveç’ten Reine ve Hollanda’dan Giethoorn ilk 10’da yer alan diğer köyler arasında bulundu. Listeye; Faroe Adaları’ndan Gásadalur, Yunanistan’dan Oia, Hollanda’dan Bourtange, Karadağ’dan Kotor, Japonya’dan Shirakawa-go ve Filipinler’den Batad da girdi.

ORTAHİSAR KAPADOKYA'NIN İNCİSİ

Ortahisar Köyü hakkında değerlendirmelerde bulunan seyahat uzmanları, bölgeyi “Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi” olarak tanımladı. Uzmanlar, taş sokaklardan, kayısı tezgahlarından ve incir ağaçlarının gölgesindeki çay bahçelerinden geçerken, yerel halkın lale şeklindeki bardaklarla çay içip hikayeler paylaştığını aktardı. Ayrıca, gün doğumunda Hallacdere Vadisi’nin sivri kayalarının üzerinden süzülen balonların bölgeye ayrı bir güzellik kattığı vurgulandı. Etnografya Müzesi’nin ziyaret edilmesi de tavsiye edildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL 10 KÖYÜ AÇIKLANDI

Listedeki ilk on köy şöyle sıralandı:

Bibury, İngiltere

Hallstatt, Avusturya

Reine, Norveç

Giethoorn, Hollanda

Gásadalur, Faroe Adaları

Oia, Yunanistan

Bourtange, Hollanda

Kotor, Karadağ

Shirakawa-go, Japonya

Batad, Filipinler

Kaynak: Haber Merkezi