Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular

Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray’a büyük oyunlar oynanıyor. Aslan’ın kaybetmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Frankfurt yönetimi, bilet bulmaya çalışan Galatasaray taraftarlarına karşı hukuk bürosu tuttu. Bu da yetmez gibi Eintracht taraftarları internet üzerinden birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Alman ekibinden çarpıcı bir hamle geldi. Frankfurt yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların bilet almasını engellemek için harekete geçti.

ALMAN EKİBİNDEN GALATASARAY’A KOMPLO

Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, Cimbom taraftarının bilet bulamaması için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor.

Bu da yetmezmiş gibi Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.

EN SON MAÇTA 30 BİN SARI-KIRMIZILI TARAFTAR YER ALMIŞTI

Galatasaray, Frankfurt'a en son 1992'de gelmiş ve Waldstadion'da 30 bin taraftarının desteğini almıştı. O günlerde stadın dolması nadirdi, biletler gişeden kolayca alınabiliyordu.

Ancak Alman ekibinin bu hamlesi herkesi şoke etti. 35 bin koltuk kombine sahiplerine ayrılmış durumda. Kalan biletler yalnızca Eintracht üyelerine satılıyor ve başvuru için mayıs ayında üyelik şartı aranıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı maç, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın grup aşamasındaki ikinci maçı kapsamında oynanacak. Galatasaray Liverpool maçının tamamı TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’tan Bir Bomba Daha! Sergen Yalçın İlk Transferini Fenerbahçe’den Yapıyor: 7 Milyon Euroluk Yıldız ‘Evet’ DediBeşiktaş’tan Bir Bomba Daha! Sergen Yalçın İlk Transferini Fenerbahçe’den Yapıyor: 7 Milyon Euroluk Yıldız ‘Evet’ DediSpor

