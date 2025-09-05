Beşiktaş’tan Bir Bomba Daha! Sergen Yalçın İlk Transferini Fenerbahçe’den Yapıyor: 7 Milyon Euroluk Yıldız ‘Evet’ Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de forma şansı verilmeyen ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, adım adım Beşiktaş’a transfer oluyor. Yağız Sabuncuoğlu resmen duyurdu. Cengiz Ünder'in transferi an meselesi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU DUYURDU: CENGİZ ÜNDER BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLUYOR

Sergen Yalçın, hücum hattını güçlendirmek için Fenerbahçe’nin istenmeyen yıldızı Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a transfer ediyor. Oyuncunun menajeri, bu isteğin ardından Beşiktaş yönetimiyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Cengiz Ünder için bu transferin, kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sonucuna bağlı olacak. Futbolseverler bu büyük transfer hamlesini merakla bekliyor.

