Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?
A Milli Futbol Takımı, dün akşam Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kaptan Hakan Çalhanoğlu’nu arayarak görüşme geçekleştirdi. Erdoğan ‘Aman dikkat!’ diyerek Hakan’a kritik bir uyarıda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hakan Çalhanoğlu arasında geçen görüşme…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı arayarak tebrik mesajı verdi.
ERDOĞAN’DAN TELEFONLA TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.
HAKAN ÇALHANOĞLU’NU TERLETEN UYARI
Erdoğan'ın milli takımı Hakan Çalhanoğlu ile telefondaki konuşması ise dikkat çekti. A Millilere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." diyerek kaptanı terletti.
