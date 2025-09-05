Milli Maç Biter Bitmez Aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakan Çalhanoğlu’nu Terleten Uyarı: Bakın Kaptan Ne Demiş?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı arayarak tebrik mesajı verdi.

ERDOĞAN’DAN TELEFONLA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NU TERLETEN UYARI

Erdoğan'ın milli takımı Hakan Çalhanoğlu ile telefondaki konuşması ise dikkat çekti. A Millilere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." diyerek kaptanı terletti.

