Fenerbahçe’de Teknik Direktör Düğümü Çözülüyor! İbre O İsme Döndü: Kulübe Tekrardan Geri Çağırılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmelerinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor. Birçok isim gündeme gelirken sarı-lacivertli ekipte bir isim öne çıktı. Taraftarlar İsmail Kartal ve Ersun Yanal’ı takımın başında görmek isterken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını verdi. İşte detaylar.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor. Jose Mourinho sonrası arayışta olan sarı-lacivertli ekipten sürpriz bir hamle geldi.

Mourinho'nun koltuğunu deneyimli bir isimle doldurmak isteyen Kanarya, o ismi gündemine aldı.

İSMAİL KARTAL MI ERSUN YANAL MI?

Sarı lacivertlilerde; Roger Schmidt, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Sebastian Hoeness isimleri gündeme gelirken yerli adaylar arasında İsmail Kartal ve Ersun Yanal oldu.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, yabancı çalıştırıcılar ve İsmail Kartal’la görüşmelerini sürdürürken şu an için ibre İsmail Kartal’a dönmüş durumda. Ancak net bir açıklama gelmezken Ersun Yanal ismi tekrardan gündeme geldi.

İSMAİL KARTAL’DAN İLK AÇIKLAMA

Son olarak İran temsilcisi Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı." ifadelerini kullanmıştı.

99 PUANLA LİGİ İKİNCİ TAMAMLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin başına son olarak 2023-2024 sezonunda teknik direktör olarak geçen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımla 99 puan toplamış ancak 102 puan toplayan Galatasaray'ın ardından ikincilikle yetinmişti.

