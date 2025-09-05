Avrupa’da Destan Yazmıştık! EuroBasket 2025'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu: İşte Türkiye’nin Rakibi

EuroBasket 2025'te grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri belli oldu. Sırbistan’ı yenen Türkiye’nin son 16 turundaki rakibi ise İsveç oldu!

Son Güncelleme:
Avrupa’da Destan Yazmıştık! EuroBasket 2025'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu: İşte Türkiye’nin Rakibi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025'te grup maçları dün tamamlandı ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Geçen senenin şampiyonu İspanya’nın elenmesi büyük şok yaratırken Türkiye’nin rakibi belli oldu.

SON AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA TURNAVAYA VEDA ETTİ

Dün oynanan maçların ardından Fransa, Polonya, Slovenya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Gürcistan tur atladı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ise turnuvaya veda etti.

İŞTE TÜRKİYE’NİN SON 16 TURU RAKİBİ

Türkiye'nin İsveç ile eşleştiği turnuvada son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Avrupa’da Destan Yazmıştık! EuroBasket 2025'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu: İşte Türkiye’nin Rakibi - Resim : 1

▪️Türkiye - İsveç
▪️Bosna Hersek - Polonya
▪️Yunanistan - İsrail
▪️Litvanya - Letonya
▪️Almanya - Portekiz
▪️İtalya - Slovenya
▪️Sırbistan - Finlandiya
▪️Fransa - Gürcistan

Son 16 turunda ilk maç yarın TSİ 12.00'de Türkiye ile İsveç arasında oynanacak. Maçı kazanması halinde Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Bosna Hersek - Polonya eşleşmesini galibi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa
Son Güncelleme:
Tüm Hayatınız Tek İmzayla Bite Bilir: Fotoğrafçılar Tek Tek Anlattı: İşte Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 Hareket Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 İşaret
Süper Lig’de Yılın Transferi! Takımın Yeni Forveti Alexander Sörloth: İstanbul’a İmzaya Geliyor Süper Lig Devinden Sörloth Bombası
İlkay Gündoğan Galatasaray Formasıyla İlk Kez Antrenmanda İlkay Gündoğan Galatasaray Formasıyla İlk Kez Antrenmanda
İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’ Maç Sonu Çıldırdı... 'Bizi Yediniz'
ÇOK OKUNANLAR
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e Tahliye
Düden Şelalesi’nden Düşen Kadının Cesedi Sıçan Adası’nda Bulundu Meşhur Şelalede Facia! Cansız Bedeni Sıçan Adası'nda Bulundu
Putin'den Avrupa'ya Rest! 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...' 'Eğer Ukrayna'ya Asker Gönderirseniz...'