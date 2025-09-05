Avrupa’da Destan Yazmıştık! EuroBasket 2025'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu: İşte Türkiye’nin Rakibi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroBasket 2025'te grup maçları dün tamamlandı ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Geçen senenin şampiyonu İspanya’nın elenmesi büyük şok yaratırken Türkiye’nin rakibi belli oldu.

SON AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA TURNAVAYA VEDA ETTİ

Dün oynanan maçların ardından Fransa, Polonya, Slovenya, İsrail, İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Gürcistan tur atladı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ise turnuvaya veda etti.

Türkiye'nin İsveç ile eşleştiği turnuvada son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

▪️Türkiye - İsveç

▪️Bosna Hersek - Polonya

▪️Yunanistan - İsrail

▪️Litvanya - Letonya

▪️Almanya - Portekiz

▪️İtalya - Slovenya

▪️Sırbistan - Finlandiya

▪️Fransa - Gürcistan

Son 16 turunda ilk maç yarın TSİ 12.00'de Türkiye ile İsveç arasında oynanacak. Maçı kazanması halinde Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Bosna Hersek - Polonya eşleşmesini galibi olacak.

