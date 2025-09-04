İlkay Gündoğan Galatasaray Formasıyla İlk Kez Antrenmanda

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, İlkay Gündoğan da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Süper Lig’in 5. Haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. İlkay Gündoğan da takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

