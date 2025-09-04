Türkiye Gürcistan'ı Devirdi! ilk Yardıda Güldük, İkinci Yarıda Öldük Öldük Dirildik

Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk haftasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2'lik skorla millilerimizin üstünlüğü ile tamamlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile mücadele etti. Milliler, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.

Türkiye'nin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

Gürcistan'In gollerini ise Davitashvili ve Kvaratskhelia kaydetti.

İşte takımların ilk 11’leri:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi.

3' Karşılaşma başlar başlamaz milliler Mert Müldür ile bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi.

41' Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu Arda Güler'in asistini iyi değerlendirerek, skoru 3-0'a getirdi.

63' Kvaratshkelia'nın şutunda direkten dönen topu Davitashvili tamamladı. Fark 2'ye indi.

70' Barış Alper Yılmaz rakibine yaptığı sert müdahaleden ötürü kırmız kart gördü.

90' Kvaratshkelia'nın 90+8' de attığı golle fark 1'e indi.

Kaynak: Haber Merkezi

