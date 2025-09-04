Türkiye Gürcistan'ı Devirdi! ilk Yardıda Güldük, İkinci Yarıda Öldük Öldük Dirildik
Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk haftasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2'lik skorla millilerimizin üstünlüğü ile tamamlandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile mücadele etti. Milliler, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.
Türkiye'nin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.
Gürcistan'In gollerini ise Davitashvili ve Kvaratskhelia kaydetti.
İşte takımların ilk 11’leri:
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi.
3' Karşılaşma başlar başlamaz milliler Mert Müldür ile bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi.
41' Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Kerem Aktürkoğlu Arda Güler'in asistini iyi değerlendirerek, skoru 3-0'a getirdi.
63' Kvaratshkelia'nın şutunda direkten dönen topu Davitashvili tamamladı. Fark 2'ye indi.
70' Barış Alper Yılmaz rakibine yaptığı sert müdahaleden ötürü kırmız kart gördü.
90' Kvaratshkelia'nın 90+8' de attığı golle fark 1'e indi.
Kaynak: Haber Merkezi