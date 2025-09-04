Fenerbahçe'den 'Teknik Direktör' Açıklaması: Tarih Verdiler

Fenerbahçe'de teknik direktörü belirleme için toplantılar sürerken, yönetimden ilk açıklama Hulusi Belgü'den geldi. Bengü, adayların çocuğunun yabancı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den 'Teknik Direktör' Açıklaması: Tarih Verdiler
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından belirsizlik sürerken, yönetimden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, 4 teknik adam üzerinde durulduğunu belirterek, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak” dedi.

Hata yapmak istemediklerini söyleyen Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı” dedi.

Kaynak: AA

