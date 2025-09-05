İddialara O Da Sessiz Kalamadı! Nihat Kahveci Maç Sonu Çıldırdı: ‘Bizi Yiyip Bitirdiniz, Pes Artık’

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maçtan önce Milli Takım ile ilgili peş peşe çarpıcı iddialar ortaya atılırken maç sonu eski milli futbolcu Nihat Kahveci canlı yayında sinir küpüne döndü. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün arasındaki kavgaya değinen Kahveci, ‘Bizi yiyip bitiriniz, pes artık’ diyerek tepki gösterdi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Kritik maçtan önce ortaya atılan Kerem ve Yunus iddialarına değinen Kahveci, açtı ağzını yumdu gözünü.

‘BANA GÖRE FİNAL MAÇIYDI’

Maçın önemi hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Bizim bu gruptaki öncelikli hedefimiz ikincilik. Konya'da İspanya'yı ağırlayacağız, 90 dakikada her şey olabilir ama bugünkü maç, bana göre final maçıydı. Galibiyet önemliydi. Keşke maç 11'e 11 devam etseydi. Maçı 4'e, 5'e götürürdük.” dedi.

‘ŞU TAKIMI BİR RAHAT BIRAKIN’

Yunus ile Kerem arasında ortaya atılan kavga iddialarına değinen Nihat Kahveci, "Kerem'in ikinci golü Yunus kapıyor Arda'ya veriyor, Arda Yunus'a veriyor, Yunus kesiyor Kerem atıyor. Nerede Yunus'la Kerem kavgası? Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm. Öyle şeyler görüyorum ki; o onu itiyor, o ona selam vermiyor. Şu takımı bir rahat bırakın!” diyerek tepki gösterdi.

‘KULÜP İŞLERİNİ MİLLİ TAKIMA GETİRMEYİN’

Kulüp işlerinin milli takıma gelmemeli görüşünü savunan Kahveci, “Kulüp işlerini milli takıma getirmeyin. Bizi bu hale getirmeyin. Bugün Kerem'in attığı iki golde Yunus daha çok sevindi, ben şimdi ne diyeyim? Zaten doğrusu bu. Kendi takımınızda ne yapıyorsanız yapın ama şu milli forma altında 2-3 gündür gördüklerim beni çok üzdü. Helal olsun çocuklar.

Helal olsun Kerem'e, Yunus'a. Bu baskı altında çıktılar maça. Bu çocukları artık bi' bırakın! Milli takım kampında bu kadar polemik... Ya kim ya? Mustafa Hoca'nın bir lafı var ya: "İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

