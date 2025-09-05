Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’a konuk olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip gelmeyi bildi. Kritik maçtan önce milli takım ile ilgili dikkat çekici iddialara gündeme atıldı ancak çocuklarımız bunları aldırış etmeden maçtan galip gelmeyi bildi. Alınan galibiyet sonrası spor yorumcularından Gürcistan-Türkiye maçının yorumları geldi.
A Milli Takım, Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Milli Takım’ın bir arada olan görüntüsü alkış toplarken spor yorumcularından kritik maç ile ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye başladı. : ‘Montella küllerinden doğan yeni bir takım yarattı’
Zor maçı attığımız peş peşe gollerle elimize aldığımızı belirten Gürcan Bilgiç, şunları söyledi: Zor maçı "şipşak" gollerle elimize aldık ve yönetmeye başladık. İşler kolaylaştı derken, bir gol ardından kırmızı kartla 10 kişi kaldık ve işler yine zora girdi. Yine de kazanmak önemliydi, başardık. Arda Güler'in yönetiminde Hakan ve İsmail'in merkezi sağlam aldığı görüntüde, Kenan-Kerem-Yunus üçlüsünün çabukluğuna bıraktık pozisyonları. Hakkını da verdiler. Transfer dedikodularının ve yıpranmışlığın gölgesi altında oynayanlar var. Kerem Aktürkoğlu bu fırtınanın kurbanı olmak üzereydi ki, maçı kopartan "kahraman" olarak sürdürdü dakikaları. Uğurcan'ın da görüntüsünde benzer heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Tüm defans Uğurcan'ı korumaya aldı, yakınında kaldı, ellerinden gelen yardımı yaptı. Montella'nın "aile olmak" üzerine söylediklerinin haklılığını da gördük bu yapıda. Kerem'in golü sonrasında, ona ilk sarılanlar arasında Yunus'un olmasının da altını çizelim. Fotoğraflardan silinse de, sahada en iyi arkadaşı. (Sabah)
Ali Gültiken: Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde çok organize bir Milli Takım izledik. Bu kadar güzel işin içinde Barış Alper önde başlasa belki oyunun dengesi bizim tarafımızda olabilirdi diyecektik ki gördüğü kırmızı kart ile bu cümleyi yutkunmak zorunda kaldık. Eksik kaldıktan heyecanımız arttı. Gürcistan, skoru 3-2'ye getirse de Merih'in, Abdülkerim'in, Mert'in, Eren'in, Uğurcan'ın direnci ve sağlam duruşları Milli Takım'ı istenen noktaya getirdi. Biraz heyecan her zaman iyidir, formda tutar! (Sabah)
Murat Özbostan: A Milli Takım zor bir deplasmandan 3 puanla dönerek elemelere büyük bir avantajla başladı. Final gibi bir maçtı. Grubun hayati önem taşıyan karşılaşmasıydı. İşte böyle bir maçtan galip çıkmaz ne olursa olsun altın değerindedir… Pazar günü Konya'da grubun favorisi İspanya ile karşılaşacağız. Ben İspanya maçlarına şöyle bakıyorum, ne alırsak kârdır. (Sabah)
Serkan Akcan: Gürcistan’dan daha kısa bir takım olmamıza rağmen bu korner golü Kvara ve arkadaşlarının da direncini erken kırdı. Montella iyi ki; pragmatik bir teknik direktör. Ülke futbolu olarak santrfor krizi yaşadığımız bir dönemde şikayet etmeyip santrforsuz oyunla Milli Takımımız’ ayakta tutuyor. Mızmızlanmıyor, bahane üretmiyor, elindeki malzemeden en lezzetli yemeği çıkarıyor. Gürcistan’a karşı önce Kenan Yıldız’ı peşinden Kerem Aktürkoğlu’nu santrforda kullanarak büyük fark yarattı. Kerem ise attığı 2 golle gecenin kahramanıydı. Santrforsuz oyunda, sahaya enerji katsın diye alınan Barış, 4 dakika içinde kırmızıyla atılınca işler biraz karışsa da maçı kazanmamız anlamlıydı. (Fanatik)
Cem Dizdar: Günün oyununda düzenli oynayan her takım Gürcistan kadar pozisyon buluyor zaten. Şimdi önümüzde daha zor bir maç var ve derslerle dolu bir ‘’sorun tespit maçı’’ oldu bu... Ve son notlar… Maç önünde Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından onunla ilişki konusunda eski takım arkadaşları ‘’mahalle baskısı zorbalığı’’na uğradı sosyal medyada. Oysa sahada görüldü ki oyun, tüm sanal husumetlerin de devası oluyor.. Ve umarım Galatasaray ile sıkıntılı günler geçiren Barış Alper Yılmaz için gördüğü kırmızı kart ‘’anlık’’tır. (Fanatik)
Uğur Meleke: Şimdi rakiplerin yapması hem mental gelişimimizin, hem Montella’nın ne kadar doğru bir teknik adam olduğunun kanıtı. Vincenzo Montella adeta ay yıldızlı formalı bir kulüp takımı yarattı ve “FC Milli Takım” uyumuyla çıktık dün Tiflis’ten başarıyla. Golleriyle yıldızlaşan Kerem, ona şahane bir asist yapan Yunus, ilk iki sayımızda direkt katkıları olan Arda ve Mert, kritik defansif hamleleriyle Eren, uzun rakibe karşı havada geçit vermeyen Abdülkerim-Merih, orta sahada her sahipsiz topu ısıran İsmail-Hakan... Tebrikler Montella. Tebrikler FC Milli Takım. (Hürriyet)
Ercan Taner: Rakibin birinci bölgesine yaptığımız baskı ve orta alanda neredeyse sıfır hata ile çok iyi organize olmamız maçı elimizde tutmamızı sağlıyordu. Gürcistan risk almak zorundaydı. Savunmaların arkasına top atma girişimlerimiz ve savunma arası pas düşüncelerimiz, ikinci golü çağırıyordu. Zaman makinesi sanki yine çalışmış, bu kez Kerem atmıştı. Yunus’un gol sonrası Kerem ile sarılması trol ordularını sinek ikili yapmıştı. Mesaj açıktı: “Biz Milli Takımız ve Ay Yıldız için bir aradayız!” (Sözcü)