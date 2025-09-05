Sahaya Çıkmayan Takım Diyarbekirspor, PFDK'ya Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında sahaya çıkmayan Diyarbekirspor, PFDK'ya sevk edildi. Kurulun kulüp için ne karar vereceği merakla bekleniyor.

Sahaya Çıkmayan Takım Diyarbekirspor, PFDK'ya Sevk Edildi
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında sahaya çıkmayan Diyarbekirspor için önemli bir gelişme yaşandı. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, 3 Eylülde oynanması gereken Diyarbekirspor-Bitlis 1916 Futbol SK karşılaşmasının, Diyarbekirspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği hatırlatılarak kulübün disipline gönderildiği belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF açıklamasında "Diyarbekir Spor AŞ Kulübünün, 3 Eylül 2025 tarihinde oynanması gereken Diyarbekir Spor AŞ - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkmaması nedeniyle, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 11/1 maddesi uyarınca PFDK’ye sevkine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ziraat Türkiye Kupası PFDK
