Aleyna Tilki’den Taciz İtirafı! 'Bedeli Çok Ağır Oldu'

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, "Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında kariyerinin perde arkasına dair açıklamalarda bulundu. 16 yaşında müzik dünyasına adım atan şarkıcı, bu süreçte yaşadığı zorlukları ilk kez dile getirdi. Çocuk yaşta korunamadım. diyen Tilki, "Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum" dedi.

"VÜCUDUM ALARM VERDİ"

Yoğun tempoda çalıştığını anlatan Tilki, "Günde 17 saat çalıştım. Bir gün bedenim tamamen kilitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde bile ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun alarm verdiğini hissettim" dedi.

"BAZI MEKANLARDA TACİZE UĞRADIM"

Henüz çocuk yaşta şöhretin gölgesinde korunamadığını söyleyen Tilki, tehdit mesajları aldığını, bazı mekanlarda tacize uğradığını da belirtti. Tilki, "Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık." dedi.

Aleyna Tilki, yaşadığı zorlukların yalnızca sahneyle sınırlı kalmadığını, tehditler ve taciz iddialarıyla da karşı karşıya kaldığını açıkladı. Tilki, "Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım." açıklamasında bulundu.

Bugün 25 yaşında olan sanatçı, en büyük hayalinin sadece şarkı söylemek olduğunu ifade ederek, "Çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

