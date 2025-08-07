MasterChef'in Jürisi Somer Sivrioğlu, 25 Yaş Küçük Sevgilisi Tilbe Uslu İle Küvet Pozları Olay Oldu

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile bir süredir birlikte olan MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, tatildeki küvet pozlarıyla gündem oldu. Ünlü şefin sevgilisiyle küvette verdiği pozlara takipçileri yoğun ilgi gösterdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile tatil pozlarını paylaşan ünlü şef, son olarak birlikte küvette verdikleri pozlarla dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu’nun mutfaktaki başarılarının yanı sıra bir süredir özel hayatı ile konuşuluyor. 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile boşandıktan sonra Sivrioğlu, Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamış ancak bu ilişki uzun soluklu olmamıştı. Ardından Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşayan Sivrioğlu, bir dargın bir barışık devam eden ilişkisinin ardından bu birlikteliğe de nokta koymuştu.

KÜVET POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

MasterChef'in Jürisi Somer Sivrioğlu, 25 Yaş Küçük Sevgilisi Tilbe Uslu İle Küvet Pozları Olay Oldu - Resim : 1Şimdilerde gönlünü kendinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu’ya kaptıran ünlü şef, sık sık birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak çiftin, tatillerinden paylaştıkları küvet pozlarına takipçileri yoğun ilgi gösterdi.

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
