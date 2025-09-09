Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Özellikle EYT’yi kaçıran çalışan vatandaşlar SGK tarafından yapılan emeklilik açıklamalarına çevirdi. Yeni düzenlemeler doğrultusunda emeklilik şartları güncellendi. Yaş, prim ve gün hepsi yenilendi.

EYT SONRASI YENİ FORMÜLLER MASADA

Geçtiğimiz yıl çıkarılan EYT yasası, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara erken emeklilik imkanı sağlamıştı. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi yapan milyonlarca kişi kapsam dışında kalmıştı. Şimdi ise esnek emeklilik fırsatları sayesinde bu vatandaşlar da emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor. Gözler ise EYT sonrası çıkacak olan düzenlemelerde.

EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

Peki EYT’yi kaçıranlar erken emeklilik mümkün mü

1-DOĞUM BORÇLANMASI

Çalışan kadınlar, sigorta girişinden sonra dünyaya gelen çocukları için 3 çocuğa kadar, toplamda 6 yıl doğum borçlanması yapabiliyor. Bu borçlanma sayesinde prim gün sayısı artıyor ve emeklilik yaşı öne çekiliyor.

2- ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması büyük önem taşıyor. Askerlik süresine göre borçlanma yapan erkekler, emeklilik yaşını en az 1 yıl geri çekebiliyor.

3- SAĞLIK DURUMUNDAN ERKEN EMEKLİLİK

Çalışma hayatında iş gücünün %60 ve üzerini kaybedenler, en az 1800 gün prim şartını sağlamaları halinde malulen emeklilik hakkına sahip oluyor.

4-KISMİ EMEKLİLİK

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar, yaş şartını da tamamladıklarında kısmi emeklilik imkânından faydalanabiliyor. Bu yöntem, prim eksiği olanlara erken emeklilik yolu açıyor.

5- YIPRANMA PAYI

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, yıpranma payı ile emeklilik yaşını öne çekebiliyor. Özellikle madencilik, inşaat, metal ve kimya sektörlerinde çalışanlar için bu uygulama kritik önem taşıyor.

6- VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK

Engelli çalışanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartını yerine getirdiklerinde, vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor.

7- ANNELERE PRİM DESTEĞİ

Engelli çocuğu bulunan annelere devlet destek veriyor. 2024 sonrası ödenen primlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanarak, annenin emeklilik yaşı düşürülüyor.

KİMLER BU FIRSATTAN YARARLANABİLECEK?

1991–2002 arasında sigorta girişi olanlar, doğum ve askerlik borçlanması, kısmi emeklilik veya sağlık raporuyla malulen emeklilik gibi yöntemlerle erken emekli olabilecek.

EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, bu yeni formüller sayesinde prim ve yaş şartını daha kolay tamamlayabilecek.

