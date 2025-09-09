Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…
2026 yılına sayılı günler kala uzmanlardan tapu sahiplerine kritik bir uyarı yapıldı. 2025'te rayiç bedellerin artmasıyla birlikte emlak vergileri ve tapu harçlarında ciddi yükselişler bekleniyor. Yetkililer ise gelecek zam öncesi o işlemlerin yapılmasını tavsiye ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında Türkiye’de gayrimenkul piyasası, yılın ilk dokuz ayında yüksek bir hareketlilik gösterdi. Toplam satışlar 2 milyonu aşarken, tapu harçlarından elde edilen gelir 90 milyar TL'nin üzerine çıktı.
Gayrimenkul uzmanları, 2026 yılında yürürlüğe girecek olan düzenlemelere karşı vatandaşları uyardı. 2025 yılında takdir komisyonlarının belirleyeceği yüksek rayiç değerler nedeniyle, gayrimenkul işlemlerinde birçok kalemde önemli artışlar bekleniyor.
YENİ YILDA DEV ZAMLAR KAPIDA
Özellikle emlak vergileri, tapu harçları ve değer artış kazancı vergilerinin yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle, tapu harcı ve vergi maliyetlerini artırmamak adına bağış, intikal, ipotek ve akrabalar arası satış gibi işlemlerin ertelenmemesi gerektiği belirtiliyor.
Tapu harcı, gayrimenkul devirlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında alınıyor. Yeni yılda tapu harçlarının hesaplanmasında esas alınan rayiç bedelleri de artacak.
2025 yılı için yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 35 olması bekleniyor. Bu oran, arsa rayiç bedellerindeki ve inşaat maliyetlerindeki artışlarla birleştiğinde, tapu harçlarının çok daha yüksek seviyelere çıkmasına neden olacak.
Uzmanlar, gayrimenkul alım-satım işlemlerini planlayan kişilere, artacak maliyetlerden kaçınmak için işlemlerini üç ay içinde tamamlamaları çağrısında bulunuyor.