Yatırımcıların Gözü Bu Rakamda! Kurda Sessizlik Bozuluyor! Euroda Sürpriz Düşüş, Dolar Zirveye mi Yürüyor?

Döviz piyasasındaki dengelerde yaşanan hareketlilik bugünde yavaş yavaş seyir ederken yatırımcıların gözü bugünkü dolar ve euro fiyatlarına çevrildi. İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, euro ise 48,3630 liradan güne başladı.

Son Güncelleme:
Yatırımcıların Gözü Bu Rakamda! Kurda Sessizlik Bozuluyor! Euroda Sürpriz Düşüş, Dolar Zirveye mi Yürüyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son durumu araştırmayı sürdürürken gözler, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla Dolar ve Euro'nun güncel fiyatlarına çevrildi.

Yatırımcıların Gözü Bu Rakamda! Kurda Sessizlik Bozuluyor! Euroda Sürpriz Düşüş, Dolar Zirveye mi Yürüyor? - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar güne 41,2810 TL'den, Euro ise 48,3630 TL'den başladı. Doların alış fiyatı 41,2790 TL olarak kaydedilirken, Euro’nun alış fiyatı da 48,3610 TL seviyesinde seyretti.

Döviz kurlarındaki bu sabahki seviyeler, dünün kapanış rakamlarına göre sınırlı bir değişim gösterdi. Salı günü dolar 41,2720 TL'den, Euro ise 48,5630 TL'den işlem görüyordu.

Bankacılık Devi Dolar/TL Tahminini Yükseltti: Siyasi Risk VurgusuBankacılık Devi Dolar/TL Tahminini Yükseltti: Siyasi Risk VurgusuEkonomi

Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı?Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Bankacılık Devi Dolar/TL Tahminini Yükseltti: Siyasi Risk Vurgusu Bankacılık Devi Dolar/TL Tahminini Yükseltti: Siyasi Risk Vurgusu
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
100 Bin TL İhtiyaç Kredisinde Banka Banka Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları Belli Oldu 100 Bin TL İhtiyaç Kredisinde Banka Banka Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'