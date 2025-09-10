Yatırımcıların Gözü Bu Rakamda! Kurda Sessizlik Bozuluyor! Euroda Sürpriz Düşüş, Dolar Zirveye mi Yürüyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki son durumu araştırmayı sürdürürken gözler, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla Dolar ve Euro'nun güncel fiyatlarına çevrildi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar güne 41,2810 TL'den, Euro ise 48,3630 TL'den başladı. Doların alış fiyatı 41,2790 TL olarak kaydedilirken, Euro’nun alış fiyatı da 48,3610 TL seviyesinde seyretti.

Döviz kurlarındaki bu sabahki seviyeler, dünün kapanış rakamlarına göre sınırlı bir değişim gösterdi. Salı günü dolar 41,2720 TL'den, Euro ise 48,5630 TL'den işlem görüyordu.

Kaynak: AA