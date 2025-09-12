Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Şişli ilçesinde deprem toplanma alanı olarak bilinen bir bölgeye 72 katlı rezidans yapılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haberine göre, tartışmalı projeyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Mühürlenmesine rağmen Taşyapı İnşaat’a ait şantiyede çalışmalar devam ederken, alanın çevresine asılan dev afişlerde yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün adı yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından inşaatın önü açıldı. Şişli Belediyesi tarafından daha önce mühürlenen rezidans projesinin yetkisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildi. Bu gelişmeyle birlikte, kamuoyunda “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan devasa projenin tekrar hız kazanması dikkat çekti.

DEPREM TOPLANMA ALANINA 72 KATLI REZİDANS

Tepkilerin merkezindeki proje, Taşyapı İnşaat tarafından hayata geçirilmek isteniyor. Şişli halkının “deprem toplanma alanı olarak kalsın” talebine rağmen, daha önce iki kez rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede 72 katlı bir gökdelen yapılması planlandı. Gelen tepkiler sonrası bu planın 27 ila 30 kat arasında revize edileceği iddia edilse de, zemin etüdü alınan alanda iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği görülüyor.

PANOLARDA NACİ GÖRÜR’ÜN AFİŞLERİ

İnşaat alanını çevreleyen yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki panolara, Taşyapı sponsorluğunda düzenlenecek bir etkinliğin afişleri asıldı. Afişlerde, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün katılacağı “Deprem Dirençli Yerleşim Alanları” ve “Çocuklar İçin Deprem Farkındalığı” başlıklı bir söyleşinin tanıtımı yer alıyor. Bu durum, kamuoyunda afişlerin projeye meşruiyet kazandırmak amacıyla kullanıldığı yönünde eleştirilere yol açtı.

KENT KONSEYİ AYAKTA

Şişli Kent Konseyi, belediye binası önünden şantiye alanına birçok kez yürüyüş düzenleyerek projeyi protesto etti. Şişli halkı, deprem riski altındaki İstanbul’da toplanma alanlarının imara açılmasına tepki gösteriyor. İnşaatın durdurulması ve alanın yeniden afet toplanma bölgesi olarak ilan edilmesi talep ediliyor.

