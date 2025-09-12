Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var

Şişli’deki deprem toplanma alanına yapılmak istenen 72 katlı rezidans projesi tepki çekti. Mühürlenmesine rağmen inşaat sürerken, projenin tanıtımında Prof. Dr. Naci Görür’ün adının afişlerde yer alması da eleştirildi.

Son Güncelleme:
Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Şişli ilçesinde deprem toplanma alanı olarak bilinen bir bölgeye 72 katlı rezidans yapılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haberine göre, tartışmalı projeyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Mühürlenmesine rağmen Taşyapı İnşaat’a ait şantiyede çalışmalar devam ederken, alanın çevresine asılan dev afişlerde yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün adı yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından inşaatın önü açıldı. Şişli Belediyesi tarafından daha önce mühürlenen rezidans projesinin yetkisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildi. Bu gelişmeyle birlikte, kamuoyunda “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan devasa projenin tekrar hız kazanması dikkat çekti.

Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var - Resim : 1

DEPREM TOPLANMA ALANINA 72 KATLI REZİDANS

Tepkilerin merkezindeki proje, Taşyapı İnşaat tarafından hayata geçirilmek isteniyor. Şişli halkının “deprem toplanma alanı olarak kalsın” talebine rağmen, daha önce iki kez rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede 72 katlı bir gökdelen yapılması planlandı. Gelen tepkiler sonrası bu planın 27 ila 30 kat arasında revize edileceği iddia edilse de, zemin etüdü alınan alanda iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var - Resim : 2

PANOLARDA NACİ GÖRÜR’ÜN AFİŞLERİ

İnşaat alanını çevreleyen yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki panolara, Taşyapı sponsorluğunda düzenlenecek bir etkinliğin afişleri asıldı. Afişlerde, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün katılacağı “Deprem Dirençli Yerleşim Alanları” ve “Çocuklar İçin Deprem Farkındalığı” başlıklı bir söyleşinin tanıtımı yer alıyor. Bu durum, kamuoyunda afişlerin projeye meşruiyet kazandırmak amacıyla kullanıldığı yönünde eleştirilere yol açtı.

KENT KONSEYİ AYAKTA

Şişli Kent Konseyi, belediye binası önünden şantiye alanına birçok kez yürüyüş düzenleyerek projeyi protesto etti. Şişli halkı, deprem riski altındaki İstanbul’da toplanma alanlarının imara açılmasına tepki gösteriyor. İnşaatın durdurulması ve alanın yeniden afet toplanma bölgesi olarak ilan edilmesi talep ediliyor.

Ankara Depremi Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'O Fay 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'Ankara Depremi Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'O Fay 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir'Güncel
Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam! Velilerden Kayıt İçin Servet İstendiDevlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam! Velilerden Kayıt İçin Servet İstendiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Naci Görür Deprem
Son Güncelleme:
Manifest'in Kurucusu Sessizliğini Bozdu, İlk Açıklama Geldi Manifest'in Kurucusu Sessizliğini Bozdu
Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi
Süper Lig Devinin Beklediği Yıldız Uçağa Bindi Geliyor! Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Süper Lig Devinin Yıldızı Uçağa Bindi Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a Gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a Gidecek
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması: ‘Özel’de Suç Bulandan Şüphe Ederim’ Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi