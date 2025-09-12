Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! Peynirin İçine Bakın Neler Katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve süt ürünlerinde yapılan hileleri kamuoyuna açıkladı. Denetimlerde birçok markaya ait peynirlerde bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu tespit edildi.

Son Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için, yapılan denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Taklit ve tağşiş listesine yeni markalar eklendi. Gıdada yapılan hileler yine 'pes' dedirtti.

Aybey Süt Ürünleri'ne ait Erdalbey Çiftliği markalı 1 kilogramlık tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı ortaya çıktı. Erdal Süt Ürünleri'ne ait Erdal Süt markalı tam yağlı olgunlaştırılmış topak peynirinde koyun sütü tespit edilemedi. AFT Süt Ürünleri'ne ait Halil Ağa markalı tam yağlı ayçekirdeği-mısır çeşnili taze eritme peynirinde de yine bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.


Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! Peynirin İçine Bakın Neler Katmışlar - Resim : 1

ERİTME TUZU KULLANMIŞLAR

Öte yandan halk sağlığını riske atacak daha ciddi tespitlere de yer verildi. Cihantimur Mandıra markalı tam yağlı göbek kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı ortaya çıktı. BİRSÜT'e ait Royal markalı tam yağlı kaşar peyniri ile taze kaşar peynirinde de eritme tuzu tespiti yapıldı. Karadeniz Süt Ürünleri'ne ait Mezre markalı tam yağlı kaşar peynirinde düşük yağ oranı kullanıldığı belirlendi.

Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! Peynirin İçine Bakın Neler Katmışlar - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

