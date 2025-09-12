Lezzetli Zeytinleriyle Her Sofrada Bulunuyordu: Dev Firma Konkordato İlan Etti! Mahkemeden 3 Aylık Süre
Türkiye’de yaşanan artan enflasyon ve ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Manisa’da üretim tesisi bulunan ve Hünkar isimli zeytin markasıyla tanınan Tusem Tarım, yaşanan ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaşanan küresel çaptaki ekonomik kriz tüm sektörleri vurmuş durumda. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karara göre, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.
Mahkeme, konkordato sürecinde şirketin mali durumunu takip etmek üzere 3 kişilik komiser heyetini görevlendirdi.
Alacaklıların, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, ilandan itibaren 7 gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.
Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Tusem Tarım, özellikle Hünkar markasıyla biliniyordu.