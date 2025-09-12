Lezzetli Zeytinleriyle Her Sofrada Bulunuyordu: Dev Firma Konkordato İlan Etti! Mahkemeden 3 Aylık Süre

Yaşanan küresel çaptaki ekonomik kriz tüm sektörleri vurmuş durumda. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karara göre, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 3 ay süreyle geçici mühlet verildi.