Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları Açıkladı
Katar dönüş yolunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirterek detayları aktardı. Cumhurbaşkanı “2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Katar’da düzenlenen zirveye katılarak kritik temaslarda bulunmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.
Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda açıklanacağı belirtilen sosyal konut projesine ilişkin de konuştu.
Proje sorumlusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, projenin yakın zamanda tüm detaylarının açıklanacağını belirtti.
'TALİMATINI VERDİM'
Özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı "Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim" dedi.
'DOĞU, GÜNEYDOĞU'DA...'
"Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz" diye vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP olarak bugüne kadar tam 1 milyon 704 bin konut ürettiklerinin altını çizdi.
Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı "Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz" dedi.
'81 İLDE DEVAM EDİYOR'
Şu anda TOKİ ile 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı önümüzdeki ay tüm detayların vatandaşla paylaşılacağının sinyalini verdi.
Kaynak: AA