Katar dönüş yolunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirterek detayları aktardı. Cumhurbaşkanı “2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Katar’da düzenlenen zirveye katılarak kritik temaslarda bulunmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda açıklanacağı belirtilen sosyal konut projesine ilişkin de konuştu.

Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları Açıkladı - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı

Proje sorumlusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, projenin yakın zamanda tüm detaylarının açıklanacağını belirtti.

'TALİMATINI VERDİM'

Özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı "Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim" dedi.

Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları Açıkladı - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

'DOĞU, GÜNEYDOĞU'DA...'

"Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz" diye vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP olarak bugüne kadar tam 1 milyon 704 bin konut ürettiklerinin altını çizdi.

Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları Açıkladı - Resim : 3
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı "Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz" dedi.

Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları Açıkladı - Resim : 4

'81 İLDE DEVAM EDİYOR'

Şu anda TOKİ ile 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı önümüzdeki ay tüm detayların vatandaşla paylaşılacağının sinyalini verdi.

Murat Kurum Türkiye'de İlk' Diyerek 81 İl İçin Duyurdu! Ev, İş Yeri, Araç Alımında Yeni Dönem... İki Model VarMurat Kurum Türkiye'de İlk' Diyerek 81 İl İçin Duyurdu! Ev, İş Yeri, Araç Alımında Yeni Dönem... İki Model VarGüncel

Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorBakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorEkonomi

Kaynak: AA

