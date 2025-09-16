Dünya Filoya Kalkan Oldu... Türkiye Dahil 16 Ülkeden Ortak Çağrı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 16 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze’ye yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik olası müdahalelere karşı uyarıda bulunarak, "her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

16 ÜLKEDEN ORTAK ÇAĞRI

Filonun yola çıkması üzerine yayımlanan ortak açıklamada, birçok ülkenin dışişleri bakanı, insani yardım girişimine destek verirken aynı zamanda güvenlik endişelerini de dile getirdi. Açıklamada, "Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirmektedir” ifadesi yer aldı.

Ortak açıklamada, filonun temel hedefinin Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak olduğu belirtildi. Filonun, aynı zamanda Filistin halkının acil insani ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve Gazze’deki çatışmaların sona ermesi gerektiği yönünde uluslararası farkındalık oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Bakanlıklar, bu hedeflerin uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kendileri tarafından da desteklendiğinin altını çizdi.

‘HUKUKSUZ MÜDAHALE SORUMLULUK DOĞURUR’

Açıklamada şu ifadeye de yer verildi: “Bu nedenle, Filoya karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası sularda gemilere saldırı veya yasa dışı gözaltı dahil uluslararası hukukun ve Filoya katılanların insan haklarının ihlal edilmesinin sorumluluk doğuracağını hatırlatıyoruz.”

50 ÜLKEDEN KATILIM

Küresel Sumud Filosu, dünyanın dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla şekillendi. Aralarında "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve "Sumud Nusantara" gibi yapılar bulunuyor. Filoda, yaklaşık 50 ülkeden yüzlerce gönüllü ve aktivist teknelerle Gazze’ye doğru yola çıktı.

İSRAİL DAHA ÖNCE MÜDAHALELERDE BULUNMUŞTU

Geçmiş yıllarda Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan çeşitli teknelere İsrail donanması müdahalede bulunmuş, bu teknelere el koymuş ve aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye ulaşmak için organize edilen en geniş katılımlı filo olarak dikkat çekiyor.

SUMUD NE ANLAMA GELİYOR?

"Sumud", Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. Kavram, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin toplumunda, işgale karşı barışçıl direnişin ve kültürel dayanıklılığın sembolü haline geldi. Filistinliler için Sumud; topraklarında kalmaya devam etmek, kimliklerini ve kültürlerini korumak ve şiddet içermeyen yöntemlerle direnişi sürdürmek anlamına geliyor. Bu anlayış, zeytin ağacı ve hamile kadın gibi sembollerle temsil ediliyor.

