24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu!

3 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail geçen hafta Katar'ın başkenti Doha ve Yemen’in başkenti Sana’ya saldırılar düzenlemişti.

Doha'da barış müzakerelerindeki üst düzey Hamas yetkililerini hedef alan İsrail, Yemen’de de Husilere ait Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail, dün gece itibariyle Gazze’de kara harekatı başlatmış, kente çok sayıda tank girmiş ve belli noktalara saldırılar düzenlenmişti.

İsrail, Gazze'yi topyekün işgale başlarken İsrail Savunma Bakanı Katz "Gazze yanıyor, geri adım atmayacağız" demişti.

Hudeyde Limanı'nın eski bir görüntüsü

SAATLER ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail ordusu, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia ederek ilerleyen saatlerde Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri söylemişti.

İsrail Yemen'in bir kez daha vurdu

YİNE YEMEN'İ VURDU

İsrail, geçen hafta vurduğu Yemen’i bugün bir kez daha vurdu. İsrail ordusu Hudeyde limanını hedef aldığını açıkladı. Açıklama yapan Husiler ise limana 12 saldırı düzenlendiğini duyurdu. 24 saatte iki ülkeyi birden vuran İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

TRUMP'TAN 'REHİNE' UYARISI

Saldırı sonrasında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Hamas rehineleri kalkan yaparsa başına bela açar" dedi.

