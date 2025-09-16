999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan Bayramı’mda Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra 999 kişi vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu.

Zehirlendiği düşünülen vatandaşlar tedavi altına alınırken, işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y., olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanmış, iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlenmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36), savcılığın yaptığı itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

Hazırlanan iddianameye göre 341 kişi olayı ilgili birimlere bildirirken, 287 kişi şikayetçi, 54 kişi ise mağdur sıfatıyla dosyada yer aldı. İddianamede, dönerin hazırlandığı tavuk etlerinin son kullanma tarihinin 3 Nisan 2025 olduğu ve tavukların 29 Mart’ta alındığı belirtildi. Ayrıca, etlerin sanıklar tarafından soslanarak uzun süre bekletildiği bilgisi de yer aldı.

Savcılık, olayda satılan tavuk dönerlerde yapılan laboratuvar analizlerinde 4 ayrı bakteri tespit edildiğini ve bu ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu açıkladı. Bilirkişi raporlarında, söz konusu gıdanın insan sağlığı için ciddi risk oluşturduğu da vurgulandı.

Sanıklar hakkında, “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti” suçundan 1 yıldan 5 yıla, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

4 Eylül’de görülen duruşmada mahkeme, iki sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından, mahkeme sanıkların tekrar tutuklu yargılanmasına karar verdi. E.T. ve K.Y. dün gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklandı.

