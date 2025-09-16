999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme

Kocaeli’de 999 kişiyi hastanelik eden tavuk döner skandalına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. savcılığın yaptığı itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

Son Güncelleme:
999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan Bayramı’mda Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra 999 kişi vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleriyle hastanelere başvurmuştu.

Zehirlendiği düşünülen vatandaşlar tedavi altına alınırken, işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y., olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanmış, iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlenmişti.

999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme - Resim : 1
Skandalın yaşandığı dönerci

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36), savcılığın yaptığı itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme - Resim : 2
İş yeri mühürlendi

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan iddianameye göre 341 kişi olayı ilgili birimlere bildirirken, 287 kişi şikayetçi, 54 kişi ise mağdur sıfatıyla dosyada yer aldı. İddianamede, dönerin hazırlandığı tavuk etlerinin son kullanma tarihinin 3 Nisan 2025 olduğu ve tavukların 29 Mart’ta alındığı belirtildi. Ayrıca, etlerin sanıklar tarafından soslanarak uzun süre bekletildiği bilgisi de yer aldı.

999 Kişi Hastanelik Olmuştu! Kocaeli’deki Skandalda Yeni Gelişme - Resim : 3

4 FARKLI BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Savcılık, olayda satılan tavuk dönerlerde yapılan laboratuvar analizlerinde 4 ayrı bakteri tespit edildiğini ve bu ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu açıkladı. Bilirkişi raporlarında, söz konusu gıdanın insan sağlığı için ciddi risk oluşturduğu da vurgulandı.

Sanıklar hakkında, “Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti” suçundan 1 yıldan 5 yıla, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

4 Eylül’de görülen duruşmada mahkeme, iki sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından, mahkeme sanıkların tekrar tutuklu yargılanmasına karar verdi. E.T. ve K.Y. dün gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklandı.

Kocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide BulandırdıKocaeli, Konya’dan Sonra Skandalın Yeni Adresi Ağrı! Görüntüler Mide BulandırdıGüncel

Kocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıKocaeli'de Tavuk Döner Kabusu! Yüzlerce Kişi Zehirlendi, İşletme Sahipleri TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Tavuk Kocaeli
Son Güncelleme:
Adana’da Ahır Küle Döndü: 7 Küçükbaş Hayvan Öldü Adana’da Ahır Küle Döndü: 7 Küçükbaş Hayvan Öldü
Bursa'da Tarihi Surlarda Ceset Bulundu Tarihi Surlarda Ceset Bulundu
Dünya Filoya Kalkan Oldu... Türkiye Dahil 16 Ülkeden Ortak Çağrı Türkiye Dahil 16 Ülkeden Ortak Çağrı
Batman’da İki Otomobil Çarpıştı Batman’da İki Otomobil Çarpıştı
Ekranların Eskimeyen Yüzüydü: Ünlü Oyuncudan Kahreden Haber! 84 Yaşında Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Kahreden Haber
Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak