Görüntüler Büyük Tepki Çekmişti! Babaya Tokat Adan Şüpheli Kendisini İşte Böyle Savundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokak ortasında yaşanan şiddet olayı ülke genelinde büyük tepki çekti. Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Gebze'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla okul yolunda yürüyen baba Ö.K., yanlarından süratle geçen lüks cipin sürücüsüne sözlü uyarıda bulundu.

Sürücü O.C. (33), aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen O.C., baba ile kısa bir tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kontrolünü kaybeden şüpheli, Ö.K.'nın boğazını tuttu, ardından çocuklarının yanında tokat attı. O.C.'nin 17 yaşındaki kardeşi C.C. de olay yerinde bulundu. Saldırganlar, daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Tüm anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına kaydedildi.

Babaya tokat atan O.C. yakalandı.

Olayın videosu sosyal medyada yayılınca infial oluştu. Mahalle sakinleri, şiddeti kınadı; bir komşu Abdullah Kurt, "O babanın yerine kendimizi, o çocuğun yerine kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Hiçbir babaya, hele çocuğunun yanında el kalkmaması gerekiyor" dedi. Baba Ö.K.'nın şikayetçi olacağı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek yakaladı. O.C. ve C.C., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU...

Adliye yolunda gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna O.C., "Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi. Şüpheli, babanın küfür ettiğini iddia ederek kendini savundu.

BAKANLARDAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı - Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık" başlığıyla paylaşım yaptı: "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer şüpheli C.C. (17) de yakalanmıştır." Bakan Yerlikaya, emniyetin hızlı müdahalesini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da X hesabından, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" açıklamasını yaptı. Soruşturma, hakaret, darp ve tehdit suçlarından devam ediyor.

Kaynak: İHA