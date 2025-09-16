Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’da faaliyet gösteren otobüs taşımacılığın köklü şirketlerinden Bernie Reisen, yaşadığı ciddi mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, binlerce yolcunun ortada kalmasına neden oldu.

Almanya'nın önde gelen otobüs taşımacılığı şirketlerinden Bernie Reisen, yaşadığı ciddi mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, hem şehirler arası yolculuk yapan bireyleri hem de özel tur ve iş gezisi planlayan grupları doğrudan etkiledi.

BİNLERCE YOLCU ORTADA KALDI

İflas başvurusunun ardından Bernie Reisen'e ait çok sayıda sefer iptal edildi ya da belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu durum, özellikle yaz tatili dönüşü için rezervasyon yapan yolcuların seyahat planlarını boşa çıkardı. Bilet iadesi alamayan ya da alternatif ulaşım bulmakta zorlanan birçok kişi, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

60 araçlık filosuyla Almanya'nın birçok bölgesinde hizmet veren şirket, yılda yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyordu. Bernie Reisen sadece tarifeli otobüs seferleriyle değil; okul gezileri, şirket turları, havaalanı transferleri ve özel grup organizasyonlarıyla da geniş bir müşteri kitlesine sahipti.

