Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemiş durumda. Özellikle artan ham madde fiyatları ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Almanya'da otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Bernie Reisen, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. Binlerce yolcu ortada kaldı. İşte son dakika iflas haberinin detayları…
Almanya’da faaliyet gösteren otobüs taşımacılığın köklü şirketlerinden Bernie Reisen, yaşadığı ciddi mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, binlerce yolcunun ortada kalmasına neden oldu.
Almanya'nın önde gelen otobüs taşımacılığı şirketlerinden Bernie Reisen, yaşadığı ciddi mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, hem şehirler arası yolculuk yapan bireyleri hem de özel tur ve iş gezisi planlayan grupları doğrudan etkiledi.
BİNLERCE YOLCU ORTADA KALDI
İflas başvurusunun ardından Bernie Reisen'e ait çok sayıda sefer iptal edildi ya da belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu durum, özellikle yaz tatili dönüşü için rezervasyon yapan yolcuların seyahat planlarını boşa çıkardı. Bilet iadesi alamayan ya da alternatif ulaşım bulmakta zorlanan birçok kişi, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.
60 araçlık filosuyla Almanya'nın birçok bölgesinde hizmet veren şirket, yılda yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyordu. Bernie Reisen sadece tarifeli otobüs seferleriyle değil; okul gezileri, şirket turları, havaalanı transferleri ve özel grup organizasyonlarıyla da geniş bir müşteri kitlesine sahipti.
