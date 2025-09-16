Netanyahu Beyaz Saray'a 'Abone' Oldu, Yine Trump'la Görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir kez daha ABD'ye giderek Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi. Bu görüşme, Trump'ın göreve gelmesinin ardından ikilinin dördüncü görüşmesi olacak.

Netanyahu Beyaz Saray'a 'Abone' Oldu, Yine Trump'la Görüşecek
Gazze Şeridi’ne saldırılarını bir adım öteye taşıyan İsrail’e dünyadan tepkiler sürerken, ABD’den ise destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak.

