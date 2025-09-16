Hayatlarının Hatasını Yaptılar, Kente Girişleri Yasaklandı!

Venedik'te Büyük Kanal'da yüzen çiftin kente girişi yasaklandı. Çifte, yerel kurallar gereği ‘kentin sularında yıkanırken uygunsuz davranışlarda bulunmak’ suçlamasıyla 450 avro para cezası kesildi.

İtalya’nın Venedik kentinde tarihi Büyük Kanal’da yüzen turist çift için harekete çekildi. 35 yaşındaki bir İngiliz ve 25 yaşındaki Rumen vatandaşının kent merkezine girişi yasaklandı.

Çifte, yerel kurallar gereği ‘kentin sularında yıkanırken uygunsuz davranışlarda bulunmak’ suçlamasıyla 450 avro para cezası kesildi.

Yetkililerin aktardığına göre gondolcular, tatillerinin sonunu kutlayan çiftin kanalda yüzdüğünü fark ederek belediyeye bildirdi. Venedik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Karar derhal yürürlüğe girmiş ve tatillerini fiilen sonlandırmıştır” ifadesi kullanıldı.

Venedik Belediye Başkan Yardımcısı Simone Venturini, son dönemde şehirde kural ihlali olduğunu ve fazla turist geldiğini vurgulayarak, sadece bu yıl bin kişinin şehre girişinin engellendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

