Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü için yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise çok kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji ayrıca rüzgar için de uyarıda bulundu. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sakarya’da yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul 24°C, Bursa 23°C.

Ege: Genellikle az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerde parçalı bulutlu. Rüzgar yer yer kuvvetli esecek. İzmir 28°C, Manisa 27°C.

Akdeniz: Doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış var. Adana 31°C, Antalya 35°C.

İç Anadolu: Kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, rüzgar kuvvetli. Ankara 23°C, Konya 25°C.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak’ta yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Zonguldak 20°C, Bolu 17°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon 25°C, Rize 26°C.

Doğu Anadolu: Kuzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Erzurum 26°C, Kars 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 35°C, Gaziantep 32°C.

Kaynak: Haber Merkezi