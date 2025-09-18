İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul dahil 15 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca, Batı Karadeniz’de sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (18 Eylül) İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşların olası su baskınlarına ve ani sel riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yağış beklenen iller şöyle:

  • İstanbul
  • Kırklareli
  • Sakarya
  • Bursa
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Karabük
  • Düzce
  • Zonguldak
  • Bartın
  • Sinop
  • Samsun
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin

KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

MGM, özellikle Batı Karadeniz’de yağışların şiddetli olabileceğini ve sel riskinin yüksek olduğunu belirtti. Şiddetli rüzgâr, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

