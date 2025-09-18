İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (18 Eylül) İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşların olası su baskınlarına ve ani sel riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yağış beklenen iller şöyle:

İstanbul

Kırklareli

Sakarya

Bursa

Bolu

Kastamonu

Karabük

Düzce

Zonguldak

Bartın

Sinop

Samsun

Trabzon

Rize

Artvin

KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

MGM, özellikle Batı Karadeniz’de yağışların şiddetli olabileceğini ve sel riskinin yüksek olduğunu belirtti. Şiddetli rüzgâr, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi