Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi

Diyanet'te Ali Erbaş dönemi sona erdi. Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi - Resim : 1

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de aynı fakültede akademik hayatına başladı, 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanı aldı. 2011-2021 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapan Arpaguş, 2021’de İstanbul Müftülüğü’ne atanmıştı. Tasavvuf tarihi, Mevlana ve Mevlevilik üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Diyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse EdilmemeliDiyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse EdilmemeliGüncel

Görevinin Bitmesine 13 Gün Kala Yeniden Gündem Oldu! İşte 'Ali Erbaş Dönemi'nin Tartışma Yaratan SözleriGörevinin Bitmesine 13 Gün Kala Yeniden Gündem Oldu! İşte 'Ali Erbaş Dönemi'nin Tartışma Yaratan SözleriGüncel



Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı! Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı!
Türkiye Paylaşımı Sinir Hoplatmıştı! Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün, Karşılıklı Özür Diledi Beklenen Özür Geldi! Alperen'den Flaş Paylaşım
İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku! Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Kredi Kartı Kullanıcılarına Faiz İndirimi Müjdesi! Kredi Kartı Kullanıcılarına Faiz İndirimi Müjdesi!
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
Ali Koç'tan Flaş Hakem Çıkışı! 'Hesaplaşmam Başlıyor' Ali Koç'tan Flaş Hakem Çıkışı! 'Hesaplaşmam Başlıyor'
Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı! Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı!