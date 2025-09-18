Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
Diyanet'te Ali Erbaş dönemi sona erdi. Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de aynı fakültede akademik hayatına başladı, 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör unvanı aldı. 2011-2021 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yapan Arpaguş, 2021’de İstanbul Müftülüğü’ne atanmıştı. Tasavvuf tarihi, Mevlana ve Mevlevilik üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.
