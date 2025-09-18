Fenomenlerin Yeni Gelir Kapısı 'Gizemli Cinayetler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde sosyal medyada çocuk cinayetleri, kayıp vakaları ve benzeri hassas dosyalar üzerinden içerik üreten bazı fenomenler tartışma konusu oldu. Kendilerini gazeteci, hukukçu ya da emniyet uzmanı gibi konumlandıran bu yayıncılar, resmî makamlar tarafından paylaşılmamış bilgiler üzerinden yorumlar yaparak komplo teorileri üretiyor. Bu yayınlar, kamu vicdanı üzerinde yönlendirici etki oluştururken, fenomenlerin elde ettiği yüksek kazanç da dikkat çekiyor.

Fenomenler gizemli dosyalar üzerinden gelir elde ediyor

Zaman zaman bu hesaplara 5 bin ila 10 bin euroya varan bağışlar yapıldığı biliniyor. Türkiye’de geniş yankı uyandıran Narin cinayeti sürecinde de benzer durumlar yaşanmıştı.

GİZEMLİ DAVALAR GELİR KAPISI OLDU

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, hukukçu Tülay Bekar, insanların bu yayınlarla duygusal bağ kurduğunu belirterek, “İzleyiciler ellerinden bir şey gelmediğini düşündüklerinde, destek olmanın yolunu bu yayınlara bağış yapmakta buluyorlar” dedi. Bekar, özellikle yurt dışında yaşayan diaspora gruplarının bu tür yayınlara büyük miktarda bağış yaptığını ifade etti. “Komplo teorileri ve gizemli dosya sunumları, izleyiciyi özel bilginin parçası gibi hissettiriyor. Bu, influencer ekonomisine dönüşmüş durumda. Bu da yayıncılar için çok büyük gelir kapısı oluyor. Olayların bir dizi gibi sunulması da sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor.” diye konuştu.

Yayınlara yapılan bağışlar binlerce euroyu buluyor

'DENETİM YAPILMALI'

Bekar ayrıca, “Devam eden davalar hakkında bilgi kirliliği oluşturan yayınlar sınırlandırılmalı. Sosyal medyada finansal denetim mutlaka yapılmalı. Yurt dışından gelen büyük meblağlar MASAK tarafından izlenmeli” uyarısında bulundu.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yetkilileri ise yargının kamuoyu baskısıyla değil somut delillerle ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. UCİM, “Kamu vicdanı önemli bir toplumsal baskı unsuru olsa da mahkemelerin görevi gerçeğe ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

