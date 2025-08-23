Sır Cinayette Yeni Şüphe! Narin’in ‘Benim Yerim’ Dediği Yer Neresi? Ortaya Çıkan Video Orayı İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Acı olayın birinci yılında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Davada Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, aileyle bağlantılı olduğu belirlenen ve Narin’in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

SANIK AVUKATINDAN FLAŞ İDDİALAR

Sanık Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, Serbestiyet’e yaptığı açıklamada, Narin Güran cinayetine ilişkin yeni değerlendirmede bulundu. Narin Güran'ın cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan ve köyden çocukların kendisinin ahırında oynadığını gösteren video hakkında konuşan Avukat Demir, Narin’in arkadaşlarına söylediği “Benim gizli ve serin bir yerim var” ifadesinin arkasındaki gerçeğin Nevzat Bahtiyar’ın ahırının olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

NARİN'İN 'GİZLİ YERİM VAR' DEDİĞİ YER NEVZAT'IN AHIRI MI?

Bu videonun soruşturma açısından kritik önem taşıdığını belirten Demir, “Video, ahırın çocukların oyun alanına döndüğünü gösteriyor. Nevzat'ın telefonundan çekilmiş olması da önemli” dedi.

Avukat Demir, görüşünü şu sözlerle dile getirdi: “Soruşturmanın ilk başlarında bir muhabir; Narin'in, arkadaşlarına "Benim gizli ve serin bir yerim var" dediğini söylüyor. Kast edilen yer, çocukların oyun alanına dönmüş bu ahır olabilir. Narin'in patikayı çıkamadan Nevzat tarafından patikanın başından ahıra nasıl götürülmüş olabileceği senaryolarından biri de buydu. Bu video, Narin'in Nevzat tarafından çocukların oyuna alanı haline gelmiş ahıra yönlendirilerek başına bir şey gelmiş olma ihtimalini arttıran bir veri.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Bağlar’da, 21 Ağustos 2024’te Kur’an kursuna gitmek için evden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. 19 gün süren arama sonunda küçük kızın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde, taşlarla gizlenmiş halde bulundu.

Adli Tıp, Narin’in boğularak öldürüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında annesi, amcası ve ağabeyi de vardı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Anne Yüksel Güran, Amca Salim Güran, Ağabey Enes Güran’ı "İştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis aldı.

Kaynak: Serbestiyet