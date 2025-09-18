MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

Konya'da Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbeti sırasında rahatsızlandı. MSB, Günay'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Konya'da, nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Konya'da görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbeti esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Eylül'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA

