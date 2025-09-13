MSB Duyurdu! 1 Asker Şehit Oldu
MSB, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, “13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.
