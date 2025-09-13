MSB Duyurdu! 1 Asker Şehit Oldu

MSB, Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! 1 Asker Şehit Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “13 Eylül 2025 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit OlduKütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şehit MSB
Son Güncelleme:
Başarılar Peş Peşe Geliyor! Büşra Işıldar Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi Dünya Boks Şampiyonası'nda Finaldeyiz!
Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlık Şoku! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek! Derbi Öncesi Trabzonspor'a Sakatlık Şoku
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ı Son Yolculuğuna Uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ı Son Yolculuğuna Uğurladı
İşte Kırklareli Valisinin Tepki Çeken Konuşması! Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuştu İşte Kırklareli Valisinin Tepki Çeken Konuşması! Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Özgür Özel 'Bomba' Diyerek Anlattı: Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı' Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi