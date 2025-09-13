Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu

Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil, yol uygulaması yapan jandarma ekibine çarptı. Kazada Uzman Çavuş Yücel Yeşil şehit olurken, araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Şehit jandarmanın eşinin hamile olduğu ve doğuma sayılı günler kaldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol uygulaması yapan jandarma ekibine çarptı. Kazada Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu, araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu - Resim : 1

Olay, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu - Resim : 2

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Araçta bulunan İsmail D., Rukiye D. ve küçük yaştaki Rüveyda D. ise yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu - Resim : 3

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Abdullah D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu - Resim : 4

GERİDE HAMİLE EŞİ KALDI

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Eşinin 2 gün içinde doğum yapmasının beklendiği bilgisi, haberi duyanları yasa boğdu.

2 Polis Şehit Olmuştu... İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi2 Polis Şehit Olmuştu... İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk EdildiGüncel
MSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit OlmuşMSB Bir Ay Sonra Açıkladı: İskenderun'da 2 Asker Güneş Altında Kaldığı İçin Şehit OlmuşGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Şehit
Son Güncelleme:
Mini EYT Umudu Gündemde! 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Yolda Mini EYT Umudu Gündemde!
Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama Titanik Faciasında İnsan İskeleti Neden Bulunamadı? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Açıklama
1 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü! Geri Manevra Yapan Minibüs Çarptı 1 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü
CHP’den AKP’ye Geçmişti! İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür Etti İlk Açıklamasında ‘Yeni Ailem’ Deyip Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi