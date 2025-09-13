Kütahya'da Feci Kaza! Baba Olmasına Günler Kala Şehit Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol uygulaması yapan jandarma ekibine çarptı. Kazada Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu, araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Araçta bulunan İsmail D., Rukiye D. ve küçük yaştaki Rüveyda D. ise yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Abdullah D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİDE HAMİLE EŞİ KALDI

Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Eşinin 2 gün içinde doğum yapmasının beklendiği bilgisi, haberi duyanları yasa boğdu.

Kaynak: DHA