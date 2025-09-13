1 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü! Geri Manevra Yapan Minibüs Çarptı

Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü! Geri Manevra Yapan Minibüs Çarptı
Batman’da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt yaşamını yitirdi. Kaza, dün sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü M.A. (36), geri manevra yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen minibüsüyle küçük Neslihan’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Neslihan Beyazıt, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

