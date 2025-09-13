İşte Kırklareli Valisinin Tepki Çeken Konuşması! Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuştu

Kırklareli Valisi Uğur Turhan'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu. Turhan, "Bizim liderimiz var. Liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim" dedi.

Kırıklareli’de düzenlenen Geleneksel Pavli Panayırı’nın açılışında konuşan Vali Uğur Turhan’ın konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti. Vali Turhan, “Bizim liderimiz var, bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Onun atadığı bir valiyim ben” dedi.

Bu yıl 115’incisi düzenlenen Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia (Pavli) Panayırı’na katılan Vali Turhan, konuşmasında “Bizim liderimiz var. Liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim. Her birinizi seviyorum; Allah aşkına seviyorum, Muhammed aşkına seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Çünkü sevgi gösterilmek ister, Mevlana’nın dediği gibi ete kemiğe bürünmek ister; eylemde olmalı, söylemde kalmamalı. O itibarla önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİD'E ÖVGÜLER

Geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla Kırklareli’ne vali olarak atanan Turhan, II. Abdülhamid’i de överken, “Cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han hazretlerinin fermanıyla, hutbesiyle ve ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek imzaladığı muhteşem bir değer burası” ifadelerini kullandı.

