Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılıç için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

'İŞİNİ HİÇBİR ZAMAN AKSATMADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Ve yanımızda bir mesai arkadaşı olarak, hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda koymadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım." Erdoğan, daha sonra Kılıç'ın tabutuna omuz verdi. Kılıç'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

