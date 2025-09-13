Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki son gelişmeleri ve yaklaşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ele almak üzere Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle ayrı ayrı temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenmesi planlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlık süreci ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, zirve öncesinde yapılacak olan Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Doha’da olması bekleniyor.

Kaynak: AA