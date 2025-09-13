Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne sayılı günler kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. İşte detaylar…

Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki son gelişmeleri ve yaklaşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıklarını ele almak üzere Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 1

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi’yle ayrı ayrı temaslarda bulundu.

Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 2

Görüşmelerde, 15 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenmesi planlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlık süreci ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son durumu ele alındı.

Bakan Fidan'dan Doha Öncesi Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 3

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, zirve öncesinde yapılacak olan Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Doha’da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç Kını' Mesajı Çok Konuşulmuştu... Bakan Fidan'dan Kritik YorumCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç Kını' Mesajı Çok Konuşulmuştu... Bakan Fidan'dan Kritik YorumGüncel

Hakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da MasadaHakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da MasadaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan Katar
Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti
Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı! Yayın Krizi Başına Dert Oldu: Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması! Ahmet Çakar'a 'Dolandırıcılık' Suçlaması!
Göçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra Kurtarıldı Göçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra Kurtarıldı
Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi