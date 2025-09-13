Göçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra Kurtarıldı

Denizli'de krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler 25 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 25 saat sonra müjdeli haber geldi.

Göçükte mahsur kalan 2 işçi ekiplerin 25 saatlik çalılması sonucunda 16.00 itibarıyla kurtarıldığı bildirildi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Maden
