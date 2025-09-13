Göçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra Kurtarıldı
Denizli'de krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler 25 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte 25 saat sonra müjdeli haber geldi.
Göçükte mahsur kalan 2 işçi ekiplerin 25 saatlik çalılması sonucunda 16.00 itibarıyla kurtarıldığı bildirildi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: