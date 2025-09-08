Hakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Göreve başlayan İngiliz mevkidaşını tebrik eden Bakan Fidan’ın görüşmede Rusya- Ukrayna barışına yönelik değerlendirmeler yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın göreve başlayan İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper’ı arayarak, telefonda tebrik ettiğini duyurdu.

Hakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da Masada - Resim : 1
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper

Bakan Cooper ile telefonda görüşen Bakan Fidan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takvimini de ele aldı.

Hakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da Masada - Resim : 2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Görüşmede, ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan aralarında 3 yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmaların da görüşmede değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hakan Fidan İngiltere Rusya
