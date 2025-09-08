Hakan Fidan’dan İngiltere ile Kritik Temas! Rusya-Ukrayna Savaşı da Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın göreve başlayan İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper’ı arayarak, telefonda tebrik ettiğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper

Bakan Cooper ile telefonda görüşen Bakan Fidan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ziyaret takvimini de ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Görüşmede, ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan aralarında 3 yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmaların da görüşmede değerlendirildiği belirtildi.

