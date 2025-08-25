Bakan Fidan'dan 'Filistin' Çıkışı! 'Devreye Girmemiz Bekleniyor'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz. Filistin'in BM'ye tam üye olması için bir inisiyatif başlatmalıyız. İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınmasını sağlamalıyız" dedi.
