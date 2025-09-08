Malatya’da Feci Kaza: Şoför Olay Yerinde Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA