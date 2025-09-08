Malatya’da Feci Kaza: Şoför Olay Yerinde Can Verdi
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, 45 yaşındaki Erkan Karadağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erkan Karadağ (45) yönetimindeki 44 BA 561 plakalı kamyon, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
