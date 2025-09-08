Rize'de ‘100 Yıllık’ Ağaç Kesildi, Mahalleli Tepkili

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rize’nin Bağdatlı Mahallesi’nde yaklaşık 100 yıldır mahalle sakinlerine “komşuluk” yapan tarihi ağaç kesildi. Kesim anlarını cep telefonlarıyla kaydeden mahalle halkı, hem yıllardır alıştıkları manzaraya veda etmenin hüznünü yaşadı hem de sürecin kendilerinden habersiz yürütülmesine tepki gösterdi.

Mahalleliler, “100 yıllık komşumuz elimizden alındı” diyerek tepkilerini dile getirirken, yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

'KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Rize Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kararın belediyeye ait olmadığı vurgulandı. Yetkililer, ağacın kesilmesinin Trabzon Anıtlar Kurulu’nun kararıyla gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ağaç içten çürümeye başlamıştı. Kanserli yapısı nedeniyle devrilme riski bulunuyordu. Onu kurtarmak mümkün değildi. Biz yalnızca verilen karar doğrultusunda kesim işlemini gerçekleştirdik. Ancak kökleri yerinde bırakıldı."

GÖVDESİNE CIVA DÖKÜLDÜ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, geçmişte ağaca bakım uygulandığı ancak kimliği tespit edilemeyen kişilerce gövdesine cıva döküldüğü ileri sürüldü. Bu müdahale sonrası ağacın çürümeye başladığı, çevredeki insanlar için tehlike arz etmemesi adına da kesimin zorunlu hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA