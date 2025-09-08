Üstü Cami, Altı Kilise! Yer: Kayseri... Görenler Hayrete Düşüyor, Tam 800 Yıllık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, kayadan oyma inşa edilen ve alt katı kilise, üst katı ise cami olarak kullanılan tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor. Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş (75), yapının turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, “Bu cami yaklaşık 800 yıllık. Manevi değeri çok yüksek. Buranın turizme kazandırılması için restore edilmesi lazım. İlgililerin buraya önem vermesi lazım. Bizim açımızdan çok kıymetli, manevi değeri olan bir yer” dedi.

Yeşilhisar’ın Erdemli Mahallesi’nde yer alan vadi, manastır, kilise ve kaya mekanlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide bulunan ve 800 yıl önce yapıldığı düşünülen kayadan oyma tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi.

Alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Rehber Mustafa Göktaş, bölgenin tarihi hakkında bilgi vererek, “Burası 8’inci yüzyıllarda Roma ve Bizans dönemlerinde, kayadan oyma apartman tipi evler, kiliseler, manastırlar, şapeller ve saray olarak yapılmış. 1200-1300 yıllarında da Türkler burayı fethettikten sonra yerleşmişler. Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamışlar. Bulunduğumuz bu mekan, Müslümanlar tarafından kaya camii olarak faaliyete geçirilmiş. Altında kilise var. Altta kilise, üstte cami, Hristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşamışlar. Aralarında hiçbir ihtilaf olmamış” diye konuştu.

‘AKTİF HALE GETİRİLSİN’

Yapının bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, “Bu cami yaklaşık 800 yıllık. Manevi değeri çok yüksek." dedi.

Yapının turizme kazandırılması için restore edilmesi gerektiğini belirten Göktaş, "Bizim açımızdan çok kıymetli, manevi değeri olan bir yer. Buranın aktif hale getirilmesini gönülden istiyoruz, talep ediyoruz. Burada 20'nin üzerinde kilise, şapel, manastır var. Burası kilise, manastır, şapel ve yerleşim yerlerinin bir arada olduğu nadir yerlerden biri. O bakımdan çok kıymetli. İkincisi burası apartman tipi kaya oyma olarak yapılmış. İçerisinde asansör sistemi olarak tabir edilecek yerlerle yukarı katlara çıkılıyor. Burası geçmişte, Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılan bir yer” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA