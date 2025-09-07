Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden bulunan ve her ay binlerce kişiyi ağırlayan 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazıda ilginç bir keşif yapıldı. Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun 9500 yıllık gizemi ortaya çıkardı. Dünya kültür tarihini altüst edecek keşif.

Tarihi yapısıyla halen gizemini koruyan Türkiye'de eski medeniyetlerin izleri çıkmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da yapılan kazı çalışmaları arkeoloji dünyasında büyük yankı oluşturdu. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 1964'te başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla süren Çayönü Tepesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında şaşırtan sonuçlar elde edildi.

Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık... - Resim : 1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda, alanın doğu kesiminde kazı çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kazı çalışmalarında, geçmişte toplantı ve etkinliklerin yapıldığı değerlendirilen yaklaşık 9 bin 500 yıllık "Kamusal Yapı"ya ulaşıldı.

TAM 9500 YILLIK

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada Çayönü Tepesi'nin yerleşik hayata geçiş, tarım, hayvancılığın başlangıcı ve madencilik gibi birçok ilki barındırdığını söyledi. Alandaki kazı çalışmalarının devam ettiğini, bu yıl doğu kesimindeki yaklaşık 900 metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini belirten Sarıaltun, çalışmalarda yaklaşık 9 bin 500 yıllık "Kamusal Yapı" tespit ettiklerini bildirdi.

Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık... - Resim : 2

'YAPIYI 150-200 YIL KULLANMIŞ OLABİLİRLER'

Alanda boya ve sıva izlerini tespit ettiklerini anlatan Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Özel nitelikli kamusal yapının günümüzden 9 bin 500 yıl önceye ait olduğunu öngörüyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, en az 2 evresi var. Yapıyı yaklaşık 150-200 yıl kullanmış olabilirler. En az 4 defa taban boyasını yenilediklerini ve yapıyı tekrar kullandıklarını biliyoruz. Bu yapı Çayönü'nün diğer konut ve barınaklarından farklı olarak kamuya ait bir yapı. Bir ev ile konuttan ziyade herkesin ortak kullandığı bir yapı. Bir toplantı alanı ya da ortak etkinliklerini yaptıkları bir alan olabileceği gibi başka özel amaç veya ritüeller için de olabilir. Çayönü'nün diğer yapılarından farklı olarak boya tabanı olması onu farklı bir noktaya taşıyor.

Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık... - Resim : 3

ÖZEL KAMUSAL ALAN

Çayönü'nde şu ana kadar boyalı bir taban bulunmamıştı. Çayönü Tepesi'nin en önemli yapılarından biri olan ve mozaikli tabanıyla tanımlanan Terrazo Yapısı hemen doğusunda olması ve aynı dönemde inşa edilmiş olması nedeniyle önemli bir kamusal yapıdır. Kırmızı Tabanlı Yapı için evi veya haneyi gösteren herhangi bir verimiz yok, özellikle boya tabanıyla beraber bunun özel ve kamusal bir alan olması nedeniyle öne çıkıyor."

Dünya Kültür Tarihini Altüst Edecek Keşif! 'Anahtar' Diyarbakır'dan Çıktı, Tam 9500 Yıllık... - Resim : 4

"Yapıda kullanılan boya kırmızı renginin tüm tonlarını barındırıyor." diyen Sarıaltun, dağlık alanda aşıboyası (sarı ya da kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal boya) veya kırmızı renkli bir kil malzemeyle boya yaptıklarını öngördüklerini dile getirdi.

