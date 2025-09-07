Avustralya’yı Sarsan 'SPF' Krizi! Güvenli Sanılan Markalar Sınıfta Kaldı, Korkunç Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayatı boyunca güneşten korunmaya özen gösteren, şapkasız dışarı çıkmayan güneş kremi kullanımını ihmal etmeyen 34 yaşındaki Avustralyalı Rach’in geçtiğimiz Kasım ayında yapılan bir doktor kontrolünde burnunun hemen altında cilt kanseri tespit edildi.

Bazal hücreli karsinom teşhisi konulan Rach’in durumunu "anormal" olarak değerlendirdi. Üstelik Rach, yıllardır kullandığı ve SPF 50+ koruma sunduğu belirtilen bir güneş kreminin neredeyse hiç koruma sağlamadığını öğrendiğinde ikinci bir şok yaşadı.

CHOİCE RAPORU SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Avustralya’nın önde gelen tüketici hakları grubu Choice, Haziran ayında yayımladığı raporda, ülkenin en çok satılan 20 güneş kreminden 16’sının ambalajlarında belirtilen SPF değerlerini karşılamadığını açıkladı. Rach’in kullandığı ürün olan Ultra Violette Lean Screen SPF 50+, yapılan testte yalnızca SPF 4 değeri verdi.

ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE

Neutrogena, Banana Boat, Bondi Sands ve Kanser Konseyi’nin ürünleri de listede yer aldı. Markalar sonuçlara itiraz ederken, bağımsız testler yaptıklarını ve ürünlerinin güvenli olduğunu savundu.

ÜRÜNLER RAFLARDAN ÇEKİLDİ

Ultra Violette, başlangıçta test sonuçlarına rağmen ürünlerini satışta tutmaya devam etti. Ancak kamuoyu baskısı ve sekiz farklı laboratuvardan gelen tutarsız sonuçlar üzerine Lean Screen ürünü piyasadan çekildi. Şirket, diğer ürünlerini de yeniden test ettiğini açıkladı.

Skandalın ardından Avustralya’nın ilaç ve tıbbi ürünler denetleme kurumu TGA, SPF test protokollerini gözden geçirme kararı aldı. Ayrıca, geri çekilen ürünlerin çoğunun aynı üreticiye ait olması ve ABD merkezli bir test laboratuvarının sürekli yüksek sonuç vermesi dikkat çekti.

