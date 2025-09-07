Türk Gencin ABD'deki Korkunç Ölümü: Bilinci Yokken Kelepçelemişler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Çetin, bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Musa Çetin'in ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntı ise herkesi şoke etti. Çetin'in hastaneye bilinci yerinde değilken getirildiğinde kelepçelendiği anlar ortaya çıktı. Bu duruma anlam verilemezken, görüntü şaşkınlık yarattı.

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini söylerken, ölüm haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması için çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA