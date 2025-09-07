Seçim Mağlubiyeti İstifa Getirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yarın parti liderliği için erken seçim başlatacak imza sürecine hazırlanırken, üst düzey hükümet yetkilileri İşiba'nın görevinden ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Kyodo ajansının aktardığı bilgiye göre, İşiba'ya Temmuz ayında gerçekleştirilen Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi yönünde sürekli çağrılar yapılıyor.

Başbakan İşiba'nın, yerel saatle 18.00’de düzenleyeceği basın toplantısında istifa kararını açıklaması bekleniyor. Bu durumda LDP, lider değişikliği için iç seçim gerçekleştirecek ve seçilecek yeni lider Meclis tarafından Japonya Başbakanı olarak atanabilecek.

SHİGERU İŞİBA KİMDİR?

Shigeru İşiba, 4 Şubat 1957’de Tokyo’da doğdu. Liberal Demokrat Parti lideri olan İşiba, 2024 yılından itibaren Japonya Başbakanı olarak görev yapıyor. Siyaset kariyerinde tarım, savunma ve güvenlik alanlarında önemli bakanlık görevlerinde bulundu. NATO tarzı bir Asya askeri ittifakını savunmasıyla tanınan İşiba, son dönemde kırsal alanların canlandırılması ve Japonya’nın azalan nüfusu üzerine çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA